Marcelo Adnet critica Danilo Gentili após polêmica no Carnaval e nega participação em desfile

O humorista Marcelo Adnet se pronunciou sobre a polêmica envolvendo Danilo Gentili durante o Carnaval e classificou a postura do apresentador como “bastante agressiva”.
A discussão teve início após o desfile da escola Acadêmicos de Niterói, que levou para a avenida uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nas redes sociais, circularam informações de que Adnet teria participado da apresentação interpretando o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que foi negado pelo humorista.
Segundo Adnet, a confusão começou após publicações feitas por Gentili, que comentou o desfile e mencionou o suposto envolvimento do colega. O humorista afirmou que não desfilou pela escola e que a informação divulgada não é verdadeira.
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Ao comentar o episódio, Adnet também criticou o ambiente das redes sociais, destacando a rapidez com que conteúdos não verificados ganham repercussão. Ele afirmou que versões equivocadas acabam sendo tratadas como fatos.
O humorista disse ainda que chegou a comunicar Gentili sobre o equívoco, esclarecendo que não participou do desfile citado.
Durante o posicionamento, Adnet também explicou sua atuação no Carnaval, destacando participação como compositor em escolas como a Unidos da Tijuca e a Unidos do Viradouro, além de desfiles nessas agremiações.
Por fim, ele afirmou que aceita críticas, desde que estejam baseadas em fatos, e reforçou que não participou da apresentação que motivou a polêmica.