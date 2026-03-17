17/03/2026
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Márcio Bittar entrega propostas da Amazônia a Flávio Bolsonaro e confirma Nikolas Ferreira no Acre

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O senador Márcio Bittar anunciou, nesta terça-feira (17), que o deputado federal Nikolas Ferreira deve visitar o Acre no mês de maio. A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais, em que o parlamentar aparece ao lado da esposa e do congressista mineiro.

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Na mesma ocasião, Bittar informou que entregou ao senador Flávio Bolsonaro um documento com propostas voltadas ao desenvolvimento da Amazônia.

Segundo Bittar, o convite feito a Nikolas tem como objetivo aproximar o parlamentar da realidade da região e ampliar o debate sobre o tema em nível nacional. Ele também citou Flávio Bolsonaro como pré-candidato e destacou que o material apresentado reúne sugestões consideradas estratégicas para o avanço da Amazônia.

“Nós estamos entregando para o Flávio um documento com as nossas sugestões daquilo que nós entendemos que precisa ser corrigido para a Amazônia brasileira, para poder prosperar e recuperar sua melhoria perdida”, disse o senador.

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O deputado Nikolas Ferreira confirmou a visita e comentou sobre o desconhecimento de grande parte da população brasileira em relação à região amazônica.

“Eu sou um brasileiro e a gente sabe muito pouco sobre a Amazônia. A gente sabe muito pouco sobre 60% do território brasileiro”, afirmou.

Ele também elogiou o conteúdo do documento entregue por Bittar.

“Mais do que apontar o problema, a gente tem que entregar a solução. Eu acho que é isso que o Márcio fez”.

Ao final, o parlamentar confirmou o período previsto para a viagem ao estado.

“Em maio, a gente consegue ter essa visita e mostrar a realidade ali da Amazônia, do Acre”, disse.

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