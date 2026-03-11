MDB vai indicar o vice na chapa, mas o nome não está definido, diz Mailza ao ContilNet

A vice-governadora Mailza Assis confirmou em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (11), que o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) vai indicar o vice à sua chapa na disputa ao governo em 2026.

Apesar de a ex-deputada federal Jessica Sales ser o nome mais cotado dentro do partido e o preferido por Mailza e Gladson, ficará a critério do partido escolher e fazer a indicação.

“A vaga será do MDB, mas os nomes serão discutidos no momento certo”, afirmou a vice-governadora.

O encontro que vai oficializar a aliança do MDB com os Progressistas será nesta quinta-feira (12), às 9h, na sede do partido. Além de indicar o vice, o MDB também terá, por parte do governo, apoio às suas chapas proporcionais.

“Jessica é o nome que todo mundo quer”

Em entrevista ao ContilNet, nesta quarta-feira, a deputada estadual Antônia Sales, uma das figuras mais importantes do partido, disse que o nome da filha para o cargo de vice é o que “todo mundo quer”, mas fez questão de afirmar que a escolha é uma prerrogativa da executiva estadual do partido.

“Olha, o MDB, na verdade, é um partido aberto para todos. Mas sempre quem nos procurou, né, foi a nossa vice-governadora Mailza e, claro, seus representantes do partido e do governo. Foram aceitas as suas propostas e agora ela está cedendo a vaga da vice. Eu não vou confirmar se é minha filha, né? Mas é o nome que todo mundo quer”, pontuou a deputada.