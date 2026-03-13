Médicos dizem que Bolsonaro tem risco potencial de morte se quadro piorar

Os médicos responsáveis pelo acompanhamento do ex-presidente Jair Bolsonaro informaram nesta sexta-feira (13) que o estado de saúde do político é considerado estável, mas que ainda existe risco caso o quadro apresente agravamento.

Durante atualização sobre o estado clínico, um dos profissionais afirmou que Bolsonaro possui um “risco potencialmente mortal” caso a condição evolua para insuficiência respiratória.

Apesar da preocupação mencionada pelos médicos, a equipe ressaltou que, neste momento, o ex-presidente permanece estável e segue sendo monitorado.

A avaliação foi apresentada em coletiva de imprensa realizada no final da tarde para atualizar o quadro clínico do ex-presidente.

Segundo os profissionais de saúde, a evolução do quadro dependerá da resposta do organismo ao tratamento e da ausência de complicações respiratórias nos próximos dias.

Portal Leo Dias