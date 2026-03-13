13/03/2026
ContilPop
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26

Médicos dizem que Bolsonaro tem risco potencial de morte se quadro piorar

Equipe médica alerta para risco em caso de evolução para insuficiência respiratória

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Médicos dizem que Bolsonaro tem risco potencial de morte
Médicos dizem que Bolsonaro tem risco potencial de morte/Foto: Reprodução

Os médicos responsáveis pelo acompanhamento do ex-presidente Jair Bolsonaro informaram nesta sexta-feira (13) que o estado de saúde do político é considerado estável, mas que ainda existe risco caso o quadro apresente agravamento.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Durante atualização sobre o estado clínico, um dos profissionais afirmou que Bolsonaro possui um “risco potencialmente mortal” caso a condição evolua para insuficiência respiratória.

Apesar da preocupação mencionada pelos médicos, a equipe ressaltou que, neste momento, o ex-presidente permanece estável e segue sendo monitorado.

LEIA TAMBÉM: “Conversa pra boi dormir”, diz Bocalom sobre possibilidade de disputar o Senado e apoiar Alan

A avaliação foi apresentada em coletiva de imprensa realizada no final da tarde para atualizar o quadro clínico do ex-presidente.

Segundo os profissionais de saúde, a evolução do quadro dependerá da resposta do organismo ao tratamento e da ausência de complicações respiratórias nos próximos dias.

Portal Leo Dias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.