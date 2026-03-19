Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula em R$ 8 milhões

O último sorteio da Mega-Sena terminou sem vencedores na faixa principal, fazendo com que o prêmio acumulasse novamente. Com isso, a estimativa para o próximo concurso chegou a R$ 8 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Mesmo sem apostas que acertassem as seis dezenas, houve premiações nas demais faixas. Jogadores que fizeram a quina e a quadra receberam valores proporcionais, conforme as regras da loteria.

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Com o prêmio acumulado, a expectativa é de aumento na procura por apostas em todo o país, especialmente nos dias que antecedem o próximo sorteio. Tradicionalmente, valores mais altos estimulam maior participação dos apostadores.

As apostas podem ser realizadas até o dia do sorteio em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa. O valor mínimo continua sendo de R$ 6 para jogos simples com seis números.