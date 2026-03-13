13/03/2026
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Michelle Bolsonaro atualiza estado de saúde de Jair Bolsonaro após internação

Ex-presidente está com broncopneumonia bacteriana bilateral

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Michelle Bolsonaro atualiza estado de saúde de Jair Bolsonaro
Michelle Bolsonaro atualiza estado de saúde de Jair Bolsonaro/Foto: Reprodução

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para atualizar o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado no hospital DF Star, em Brasília.

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Segundo Michelle, Bolsonaro apresentou febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios, o que motivou a internação para avaliação médica.

Em publicação na rede social X, a ex-primeira-dama afirmou que o ex-presidente apresentou leve melhora ao longo do dia. De acordo com ela, Bolsonaro conseguiu se alimentar, realizou nebulização, tomou banho e iniciou sessões de fisioterapia respiratória.

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Michelle também pediu orações pela recuperação do marido e afirmou que ele segue em acompanhamento médico.

De acordo com boletim divulgado pela equipe médica, exames laboratoriais e de imagem confirmaram que o ex-presidente está com broncopneumonia bacteriana bilateral.

Bolsonaro passou mal enquanto estava detido no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, onde cumpre pena desde 15 de janeiro. Após o episódio, ele foi encaminhado ao hospital para avaliação e tratamento.

Com informações Bacci Notícias

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