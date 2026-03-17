Morador denuncia acúmulo de lixo e presença de urubus em rua de Sena Madureira

Um cenário de abandono tem causado indignação entre moradores da Sena Madureira. Nesta terça-feira (17), um residente, que preferiu não se identificar, encaminhou à reportagem um vídeo denunciando o acúmulo de lixo em um trecho da rua Cunha Vasconcelos, localizado no bairro Cidade Nova.

As imagens mostram uma grande quantidade de entulho na lateral da via, além da presença de diversos urubus, atraídos pelos resíduos. O local, segundo o denunciante, tem se transformado em um ponto crítico de descarte irregular, gerando mau cheiro e aumentando o risco de problemas sanitários.

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A situação preocupa principalmente pela possibilidade de proliferação de insetos transmissores de doenças, como mosquitos, além de colocar em risco a saúde de moradores que vivem nas proximidades. Crianças e idosos estariam entre os mais vulneráveis aos impactos causados pelo acúmulo de lixo. Moradores relatam que, em alguns períodos, o serviço não atende à demanda, o que contribui para o aumento dos pontos de lixo a céu aberto.

A comunidade pede providências urgentes por parte do poder público, tanto na limpeza da área quanto na intensificação da fiscalização e de campanhas educativas. Até o momento, a prefeitura não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Veja o vídeo: