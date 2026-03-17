18/03/2026
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Morador denuncia acúmulo de lixo e presença de urubus em rua de Sena Madureira

Vídeo mostra lixo acumulado em rua e moradores relatam riscos à saúde e mau cheiro

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Morador denuncia acúmulo de lixo e presença de urubus em rua de Sena Madureira
Foto: Reprodução

Um cenário de abandono tem causado indignação entre moradores da Sena Madureira. Nesta terça-feira (17), um residente, que preferiu não se identificar, encaminhou à reportagem um vídeo denunciando o acúmulo de lixo em um trecho da rua Cunha Vasconcelos, localizado no bairro Cidade Nova.

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As imagens mostram uma grande quantidade de entulho na lateral da via, além da presença de diversos urubus, atraídos pelos resíduos. O local, segundo o denunciante, tem se transformado em um ponto crítico de descarte irregular, gerando mau cheiro e aumentando o risco de problemas sanitários.

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A situação preocupa principalmente pela possibilidade de proliferação de insetos transmissores de doenças, como mosquitos, além de colocar em risco a saúde de moradores que vivem nas proximidades. Crianças e idosos estariam entre os mais vulneráveis aos impactos causados pelo acúmulo de lixo. Moradores relatam que, em alguns períodos, o serviço não atende à demanda, o que contribui para o aumento dos pontos de lixo a céu aberto.

A comunidade pede providências urgentes por parte do poder público, tanto na limpeza da área quanto na intensificação da fiscalização e de campanhas educativas. Até o momento, a prefeitura não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Veja o vídeo: 

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