21/03/2026
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Moraes determina prisão de contador suspeito de vazar informações do STF

Dados de 1.819 contribuintes: investigação aponta que suspeito realizou downloads e promoveu o vazamento de informações sigilosas

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Moraes determina prisão de contador suspeito de vazar informações do STF
A prisão de Washington Travassos de Azevedo ocorreu no Rio de Janeiro por ordem do ministro Alexandre de Moraes/ Foto: Reprodução

O contador Washington Travassos de Azevedo foi preso pela Polícia Federal (PF), no Rio de Janeiro, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A prisão, ocorrida no último dia 14 de março, fundamenta-se na suspeita de vazamento de dados fiscais de autoridades.

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Moraes determina prisão de contador suspeito de vazar informações do STF

A Polícia Federal investiga o acesso ilegal a dados fiscais de ministros, deputados e integrantes do Tribunal de Contas da União /Foto: Reprodução

Segundo as investigações, o profissional teria acessado de forma irregular informações de imposto de renda de 1.819 contribuintes. Entre as vítimas do acesso ilícito estão ministros, ex-governadores, deputados e integrantes do Tribunal de Contas da União (TCU). A ação foi registrada no âmbito do inquérito das fake news.

Operação e Desdobramentos

A Polícia Federal afirma que o contador realizou downloads dos dados sigilosos e promoveu o vazamento das informações. A linha de investigação agora apura se os dados obtidos foram comercializados. Devido à gravidade do acesso aos sistemas internos, servidores da Receita Federal e do Serpro também foram alvo de diligências e acabaram afastados de seus cargos.

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O caso foi revelado pela coluna de Manoela Alcântara e Pablo Giovanni, do portal Metrópoles. O inquérito segue em curso para identificar o destino final das informações vazadas e se houve a participação de outros agentes no esquema de extração de dados fiscais protegidos por sigilo.

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