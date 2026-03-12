12/03/2026
ContilPop
Motociclista fica gravemente ferido após colisão frontal com saveiro em estrada no Acre

Motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional do Juruá

Foto: Reprodução

Um grave acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (12) na estrada que liga Cruzeiro do Sul ao município de Guajará.

De acordo com as informações, uma motocicleta modelo CG, de cor azul, que seguia no sentido Cruzeiro do Sul–Guajará, colidiu frontalmente com uma caminhonete Volkswagen Saveiro de cor branca que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto da batida, o motociclista ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional do Juruá, onde recebeu atendimento médico.

O motorista da Saveiro sofreu apenas algumas escoriações em decorrência da colisão.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades.

