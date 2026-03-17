17/03/2026
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Mulher é presa suspeita de aplicar golpe com falsa ação milionária contra prefeitura

Investigada prometia repasses de até R$ 5 milhões para vítimas em troca de supostos custos judiciais

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Mulher é presa suspeita de aplicar golpe com falsa ação milionária contra prefeitura
Polícia aponta que suspeita usava história falsa para obter dinheiro/ Foto: Reprodução

Uma mulher foi presa suspeita de aplicar golpes utilizando a falsa promessa de uma ação judicial milionária. De acordo com a Polícia Civil do Acre, a investigada afirmava ter direito a receber cerca de R$ 50 milhões em um processo contra a prefeitura de Rodrigues Alves.

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Segundo as investigações, a suspeita alegava que o valor estaria prestes a ser liberado por decisão judicial, mas que seria necessário o pagamento antecipado de quantias para custear honorários advocatícios e “desbloquear” o montante. Como forma de convencer as vítimas, prometia repassar até R$ 5 milhões para quem contribuísse com o suposto custo do processo.

A apuração também indica a possível participação de uma segunda pessoa, apresentada como advogada, que teria atuado como cúmplice na aplicação do golpe.

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O caso começou a ser investigado após uma das vítimas transferir parte do valor solicitado e, diante de novas cobranças, desconfiar da situação e procurar a polícia. A partir das informações repassadas, equipes iniciaram diligências que levaram à localização e prisão da suspeita.

Ainda conforme a investigação, a mulher já havia sido denunciada por práticas semelhantes em outras localidades, incluindo casos envolvendo oferta de cursos inexistentes.

A suspeita foi autuada por estelionato, conforme o artigo 171 do Código Penal, e permanece à disposição da Justiça. A audiência de custódia está prevista para quarta-feira (18).

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