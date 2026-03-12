Município do Acre divulga resultado de processo seletivo para bolsistas da Educação Infantil

A prefeitura de Acrelândia divulgou o resultado oficial do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de bolsistas que atuarão na Educação Infantil em áreas rurais de difícil acesso do município. As informações estão no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (12)

O resultado está previsto no Edital nº 01/2026, que trata da seleção de profissionais para atuação no regime semipresencial com atendimento domiciliar, voltado especialmente a comunidades rurais onde o acesso à educação é mais limitado. De acordo com o documento, a iniciativa tem como objetivo fortalecer o atendimento educacional na primeira infância, garantindo que crianças que vivem em regiões mais isoladas tenham acesso às atividades pedagógicas e acompanhamento educacional.

LEIA TAMBÉM: Acrelândia estabelece meta mensal de visitas domiciliares para atualizar Cadastro Único

O processo seletivo segue as normas previstas na Constituição Federal do Brasil, além da legislação municipal, incluindo a Lei Municipal nº 388/2010 de Acrelândia, que regulamenta aspectos administrativos e educacionais no município.A seleção faz parte do Programa Caminhos da Educação do Campo – Primeira Infância, que busca ampliar as políticas públicas de educação voltadas para crianças que vivem em comunidades rurais.

Segundo a Prefeitura, a contratação dos bolsistas ocorrerá de forma temporária e os selecionados irão atuar diretamente no acompanhamento pedagógico das crianças, levando atividades educacionais até as residências das famílias atendidas pelo programa.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA: