12/03/2026
ContilPop
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo
Tragédia Mamonas Assassinas: saiba detalhes de como o corpo de Dinho foi encontrado

Município do Acre divulga resultado de processo seletivo para bolsistas da Educação Infantil

Resultado está previsto no Edital nº 01/2026, que trata da seleção de profissionais para atuação no regime semipresencial

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Resultado está previsto no Edital nº 01/2026, que trata da seleção de profissionais para atuação no regime semipresencial com atendimento domiciliar - Foto: Reprodução

A prefeitura de Acrelândia divulgou o resultado oficial do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de bolsistas que atuarão na Educação Infantil em áreas rurais de difícil acesso do município. As informações estão no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (12)

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

O resultado está previsto no Edital nº 01/2026, que trata da seleção de profissionais para atuação no regime semipresencial com atendimento domiciliar, voltado especialmente a comunidades rurais onde o acesso à educação é mais limitado. De acordo com o documento, a iniciativa tem como objetivo fortalecer o atendimento educacional na primeira infância, garantindo que crianças que vivem em regiões mais isoladas tenham acesso às atividades pedagógicas e acompanhamento educacional.

LEIA TAMBÉM: Acrelândia estabelece meta mensal de visitas domiciliares para atualizar Cadastro Único

O processo seletivo segue as normas previstas na Constituição Federal do Brasil, além da legislação municipal, incluindo a Lei Municipal nº 388/2010 de Acrelândia, que regulamenta aspectos administrativos e educacionais no município.A seleção faz parte do Programa Caminhos da Educação do Campo – Primeira Infância, que busca ampliar as políticas públicas de educação voltadas para crianças que vivem em comunidades rurais.

Segundo a Prefeitura, a contratação dos bolsistas ocorrerá de forma temporária e os selecionados irão atuar diretamente no acompanhamento pedagógico das crianças, levando atividades educacionais até as residências das famílias atendidas pelo programa.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.