Nascidos em fevereiro recebem abono salarial nesta segunda-feira; veja se tem direito

Os trabalhadores acreanos começam a receber, a partir desta segunda-feira (16), os valores do segundo lote do abono salarial do PIS/Pasep. No estado, mais de R$ 6,1 milhões serão liberados para pessoas que atendem aos critérios do programa federal.

Nesta etapa do calendário nacional, o pagamento contempla profissionais nascidos no mês de fevereiro. Em todo o país, o lote alcança mais de 2 milhões de beneficiários, com a liberação aproximada de R$ 2,5 bilhões em recursos.

O abono salarial é coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e o valor pago varia conforme o tempo trabalhado no ano-base utilizado para o cálculo. Os repasses vão de R$ 136 a R$ 1.162, proporcionalmente aos meses de atividade formal registrados.

Quem tem direito ao benefício

Para receber o abono salarial, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos estabelecidos pelo programa, entre eles:

estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 no período considerado;

ter exercido atividade formal por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

possuir dados corretamente informados pelo empregador nos sistemas oficiais do governo.

Como será feito o pagamento

Os trabalhadores da iniciativa privada recebem o PIS por meio da Caixa Econômica Federal, preferencialmente com crédito direto em conta corrente, poupança ou conta digital. Quem não possui conta bancária terá automaticamente uma poupança social digital aberta pelo aplicativo Caixa Tem.

Também é possível realizar o saque em agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes CAIXA Aqui.

Já os servidores públicos contemplados recebem o Pasep pelo Banco do Brasil, com opções de crédito em conta, transferências via PIX ou TED, além de atendimento presencial nas agências.

Prazo para saque

O calendário do abono salarial teve início em 16 de fevereiro e segue até 30 de dezembro de 2026, data limite para retirada dos valores. Em caso de dúvidas, os trabalhadores podem buscar informações pelo telefone 158, canal oficial de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego.