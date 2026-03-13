Trabalhadores recebem R$ 6 milhões em abono salarial a partir de segunda; veja quem tem direito

Trabalhadores do Acre vão começar a receber, a partir desta segunda-feira (16), o pagamento do segundo lote do abono salarial do PIS/Pasep. No estado, serão liberados R$ 6.107.196 em benefícios para quem tem direito ao programa.

O pagamento é coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e faz parte do calendário nacional do abono salarial. Nesta etapa, recebem os trabalhadores nascidos em fevereiro, dentro de um grupo que soma mais de 2 milhões de beneficiários em todo o país, com liberação de cerca de R$ 2,5 bilhões.

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.162, dependendo da quantidade de meses trabalhados no ano-base considerado para o cálculo.

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Quem recebe o pagamento

Do total nacional de trabalhadores contemplados nesta etapa, 1.818.005 são da iniciativa privada, que recebem o PIS pago pela Caixa Econômica Federal. Outros 203.967 são servidores públicos, que têm direito ao Pasep, pago pelo Banco do Brasil.

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador precisa atender a alguns critérios, entre eles:

estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766;

ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base considerado;

ter os dados corretamente informados pelo empregador no sistema oficial.

Como receber o dinheiro

No caso do PIS, pago pela Caixa, o crédito é feito preferencialmente em conta corrente, poupança ou conta digital do banco. Quem não possui conta pode receber por meio do aplicativo CAIXA Tem, que abre automaticamente uma conta poupança social digital.

Também é possível sacar o benefício em agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes CAIXA Aqui.

Já os pagamentos do Pasep, realizados pelo Banco do Brasil, podem ocorrer por crédito em conta, transferência via PIX ou TED, além de atendimento presencial nas agências.

Calendário segue até dezembro

O calendário do abono salarial começou em 16 de fevereiro e segue até 30 de dezembro de 2026, prazo final para saque do benefício. Trabalhadores que quiserem mais informações podem buscar atendimento pelo telefone 158, canal oficial do Ministério do Trabalho.