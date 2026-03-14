14/03/2026
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Nível do Rio Acre registra nova elevação neste sábado e segue acima da cota de atenção

O boletim também aponta o registro de 9,20 milímetros de chuva nas últimas 24 horas

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Mesmo distante desses níveis, o rio permanece acima da cota de atenção
Mesmo distante desses níveis, o rio permanece acima da cota de atenção | Foto: ContilNet

O nível do Rio Acre voltou a apresentar elevação neste sábado (14) e permanece acima da cota de atenção em Rio Branco, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. Apesar de ainda estar abaixo do nível de alerta, o manancial segue sendo monitorado devido à tendência de subida registrada ao longo do dia.

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De acordo com as medições oficiais, o rio marcou 11,14 metros às 5h16. Já às 9h, o nível subiu para 11,16 metros, chegando a 11,23 metros ao meio-dia e atingindo 11,28 metros às 15h, indicando elevação gradual nas últimas horas.

O boletim também aponta o registro de 9,20 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. A cota de alerta do Rio Acre em Rio Branco é de 13,50 metros, enquanto o transbordamento ocorre a partir dos 14 metros.

Mesmo distante desses níveis, o rio permanece acima da cota de atenção, o que mantém as equipes em acompanhamento contínuo da situação.

 

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