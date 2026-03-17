Nível do Rio Acre segue em queda e marca 10,39 metros na medição desta manhã

O nível do Rio Acre apresentou nova queda na medição realizada na manhã desta terça-feira (17), marcando 10,39 metros às 6h07, conforme dados atualizados.

Na medição anterior, feita às 9h da manhã de segunda-feira (16), o rio estava em 10,89 metros, o que representa uma redução de aproximadamente 50 centímetros em menos de 24 horas.

De acordo com o boletim, o volume de chuva registrado nas últimas 24 horas foi de apenas 0,20 milímetros, índice considerado baixo e que contribui para a continuidade da vazante.

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A tendência de queda no nível do rio segue sendo monitorada pelas autoridades, que acompanham diariamente as variações para avaliar possíveis impactos nas áreas ribeirinhas.