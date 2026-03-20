20/03/2026
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No Acre mulher é presa em flagrante após realizar compras com cartão perdido

Vítima agiu rápido ao bloquear o cartão após notificações de compras suspeitas; investigações levaram à identificação da autora no centro da cidade

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Mulher é presa em flagrante após realizar compras com cartão perdido
A suspeita foi localizada após cruzamento de dados e análise minuciosa realizada pelos investigadores da PCAC/ Foto: Reprodução

A resposta rápida da Polícia Civil do Acre (PCAC) resultou na prisão em flagrante de uma mulher, identificada pelas iniciais A.V.S., acusada de utilizar um cartão bancário extraviado para realizar compras não autorizadas em Cruzeiro do Sul. A ação ocorreu após a vítima notar o sumiço do objeto e receber alertas de transações que já somavam R$ 140,00.

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Graças à agilidade da vítima em realizar o bloqueio imediato do cartão através do aplicativo bancário, um prejuízo ainda maior foi evitado. A partir da denúncia, os agentes iniciaram uma análise minuciosa de dados e cruzamento de informações, conseguindo localizar a suspeita na região central da capital acreana.

Confissão e Recuperação

Durante a abordagem policial, A.V.S. confessou ter encontrado o cartão nas proximidades de um shopping da cidade. Em vez de devolvê-lo, ela passou a utilizá-lo em diversos estabelecimentos. Os policiais se deslocaram até a residência da mulher, onde conseguiram recuperar o cartão físico e uma parte do valor que havia sido subtraído.

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A mulher, apontada como usuária de entorpecentes, foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis e responderá pelo crime de furto.

Alerta à População A Polícia Civil aproveita o caso para reforçar orientações de segurança, especialmente com o avanço da tecnologia de pagamento por aproximação:

  • Bloqueio Imediato: Em caso de perda ou extravio, a primeira medida deve ser o bloqueio temporário ou definitivo pelo app do banco.

  • Notificações Ativas: Mantenha os alertas de compras no celular ativados para identificar transações estranhas em tempo real.

  • Cuidado Redobrado: Evite deixar cartões soltos em bolsos ou locais de fácil acesso em áreas de grande movimentação, como shoppings e centros comerciais.

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