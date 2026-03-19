No Acre para shows, Whindersson exalta história dos “Soldados da Borracha”

Whindersson Nunes já está em solo acreano e, antes mesmo de subir ao palco, o humorista fez questão de mergulhar nas raízes que ligam o seu Nordeste natal ao coração da Amazônia. Em Rio Branco para uma sequência de três shows no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), o artista utilizou suas redes sociais para prestar uma homenagem emocionante à história do estado.

Na tarde desta quinta-feira (19), Whindersson visitou o Museu da Borracha, um dos principais espaços de preservação da memória acreana. Em uma postagem que rapidamente viralizou, ele compartilhou fotos do acervo e destacou o aprendizado que teve com a guia do local, Dona Soraia.

A Ligação de Sangue

Visivelmente tocado, o humorista relembrou o sacrifício dos “Soldados da Borracha”. “Hoje nossa ligação ficou mais forte. Dona Soraia me explicou que 60 mil nordestinos vieram trabalhar no primeiro ciclo da borracha, mais de 20 mil dos nossos morreram trabalhando por promessas não cumpridas”, escreveu o artista, agradecendo pelo esforço em manter essa história viva.

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A postagem gerou uma onda de comentários positivos de acreanos e nordestinos, reforçando o papel de Whindersson como um divulgador da cultura brasileira para seus milhões de seguidores.

Agenda de Shows

O motivo principal da visita é a turnê de seu novo espetáculo, “Isso Definitivamente Não É Um Culto”. As apresentações ocorrem nos dias 19, 20 e 21 de março, no Teatro da Ufac. O show promete uma reflexão bem-humorada sobre a vida, superação e as ironias do cotidiano, características marcantes do trabalho do piauiense.

A presença de Whindersson no Acre movimenta o cenário cultural local e reforça Rio Branco como rota obrigatória para os grandes nomes do entretenimento nacional. Para os fãs, a passagem do ídolo pelo Museu da Borracha foi o “esquenta” perfeito para as noites de riso que estão por vir.