19/03/2026
ContilPop
Stênio Garcia trava disputa judicial com filhas por imóvel e renda de aluguel
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais

No Acre para shows, Whindersson exalta história dos “Soldados da Borracha”

Entre uma apresentação e outra, o maior humorista do Brasil visita marcos históricos de Rio Branco e se surpreende com a trajetória dos nordestinos na Amazônia

1 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
No Acre para shows, Whindersson Nunes exalta história dos "Soldados da Borracha"
Whindersson Nunes/ Foto: Instagram

Whindersson Nunes já está em solo acreano e, antes mesmo de subir ao palco, o humorista fez questão de mergulhar nas raízes que ligam o seu Nordeste natal ao coração da Amazônia. Em Rio Branco para uma sequência de três shows no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), o artista utilizou suas redes sociais para prestar uma homenagem emocionante à história do estado.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Na tarde desta quinta-feira (19), Whindersson visitou o Museu da Borracha, um dos principais espaços de preservação da memória acreana. Em uma postagem que rapidamente viralizou, ele compartilhou fotos do acervo e destacou o aprendizado que teve com a guia do local, Dona Soraia.

No Acre para shows, Whindersson Nunes exalta história dos "Soldados da Borracha"

Whindersson Nunes posa em frente ao acervo do Museu da Borracha, em Rio Branco, durante tarde de imersão histórica/ Foto: Instagram

A Ligação de Sangue

Visivelmente tocado, o humorista relembrou o sacrifício dos “Soldados da Borracha”. “Hoje nossa ligação ficou mais forte. Dona Soraia me explicou que 60 mil nordestinos vieram trabalhar no primeiro ciclo da borracha, mais de 20 mil dos nossos morreram trabalhando por promessas não cumpridas”, escreveu o artista, agradecendo pelo esforço em manter essa história viva.

No Acre para shows, Whindersson Nunes exalta história dos "Soldados da Borracha"

Whindersson Nunes nem visita ao acervo do Museu da Borracha, em Rio Branco/ Foto: Instagram

LEIA TAMBÉM: 

Operação integrada prende cinco suspeitos e apreende armas na divisa do Acre

Incra libera R$ 7 milhões para famílias do Juruá: veja quem recebe

Prefeito deixa reunião antes do fim e atitude gera revolta entre pais atípicos em Sena

A postagem gerou uma onda de comentários positivos de acreanos e nordestinos, reforçando o papel de Whindersson como um divulgador da cultura brasileira para seus milhões de seguidores.

Agenda de Shows

O motivo principal da visita é a turnê de seu novo espetáculo, “Isso Definitivamente Não É Um Culto”. As apresentações ocorrem nos dias 19, 20 e 21 de março, no Teatro da Ufac. O show promete uma reflexão bem-humorada sobre a vida, superação e as ironias do cotidiano, características marcantes do trabalho do piauiense.

No Acre para shows, Whindersson Nunes exalta história dos "Soldados da Borracha"

“Isso Definitivamente Não É Um Culto” será apresentado no palco do Teatro da Ufac entre os dias 19 e 21 de março? Foto Divulgação

A presença de Whindersson no Acre movimenta o cenário cultural local e reforça Rio Branco como rota obrigatória para os grandes nomes do entretenimento nacional. Para os fãs, a passagem do ídolo pelo Museu da Borracha foi o “esquenta” perfeito para as noites de riso que estão por vir.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.