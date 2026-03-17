18/03/2026
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Operação prende suspeitos por tráfico após denúncia sobre foragidos no interior do Acre

Operação integrada resulta em prisões por tráfico após denúncias sobre foragidos escondidos

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Operação prende suspeitos por tráfico após denúncia sobre foragidos no interior do Acre
Polícia localiza suspeitos com drogas durante ação conjunta/ Foto: PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, deflagrou na manhã desta terça-feira (17) uma operação integrada após denúncia anônima apontar que foragidos do presídio Manoel Neri estariam escondidos no município.

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A ação contou com apoio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), que realizaram incursões em locais considerados suspeitos.

Operação prende suspeitos por tráfico após denúncia sobre foragidos no interior do Acre

Polícia localiza suspeitos com drogas durante ação conjunta/ Foto: PCAC

Durante as diligências, em um dos endereços alvos, os policiais localizaram dois indivíduos em posse de entorpecentes e materiais utilizados no tráfico de drogas. Diante da situação, os suspeitos foram presos em flagrante e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com o delegado Marcilio Laurentino, o imóvel já vinha sendo monitorado pelas autoridades após diversas denúncias feitas por moradores da região.

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“Já havíamos recebido informações de que o imóvel funcionava como ponto de venda de drogas. A comunidade estava incomodada com a intensa movimentação de usuários, o que reforçou a necessidade de atuação policial”, destacou.

Os presos devem passar por audiência de custódia nesta quarta-feira, no âmbito do Juízo das Garantias, que irá decidir sobre a manutenção das prisões.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar possíveis ligações dos suspeitos com foragidos do sistema prisional.

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