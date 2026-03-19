Operação recupera trechos da Transacreana e estrada de Senador Guiomard

O Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensificou nesta quinta-feira (19) os trabalhos de recuperação asfáltica em rodovias estaduais. As frentes de serviço concentram esforços em dois pontos estratégicos: a AC-040, no município de Senador Guiomard, e a AC-090 (Transacreana), em Rio Branco.
Na AC-040, as equipes atuam na altura do km 17, realizando a aplicação de massa asfáltica nos pontos onde o pavimento apresentava desgaste acentuado. Já na AC-090, o trabalho de tapa-buraco ocorre no km 77, trecho fundamental para o escoamento da produção e o transporte de moradores da zona rural da capital.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a agilidade na manutenção é vital para a preservação do patrimônio público.
“Quando o pavimento começa a apresentar problemas, a resposta precisa ser rápida. A manutenção evita que o dano aumente e garante melhores condições de tráfego e segurança para a população”, afirmou.
Monitoramento e Prevenção
A operação integra um cronograma contínuo de manutenção da malha viária estadual. Segundo o órgão, a prioridade é dada aos locais com maior fluxo de veículos e aqueles mais castigados pelo rigoroso período chuvoso da Amazônia.
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Além dos trabalhos em execução, equipes técnicas seguem em campo monitorando outros trechos que devem receber melhorias nos próximos dias. O objetivo é assegurar que as rodovias ofereçam trafegabilidade segura, reduzindo os custos de manutenção de veículos e o tempo de deslocamento entre os municípios.