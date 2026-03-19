19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Operação recupera trechos da Transacreana e estrada de Senador Guiomard

Manutenção asfáltica avança em pontos estratégicos para frear o desgaste do pavimento e reduzir riscos de acidentes nas estradas acreanas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Equipes do Deracre aplicam massa asfáltica para corrigir imperfeições no km 17 da rodovia AC-040/ Foto: Ascom/Deracre

O Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensificou nesta quinta-feira (19) os trabalhos de recuperação asfáltica em rodovias estaduais. As frentes de serviço concentram esforços em dois pontos estratégicos: a AC-040, no município de Senador Guiomard, e a AC-090 (Transacreana), em Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Na AC-040, as equipes atuam na altura do km 17, realizando a aplicação de massa asfáltica nos pontos onde o pavimento apresentava desgaste acentuado. Já na AC-090, o trabalho de tapa-buraco ocorre no km 77, trecho fundamental para o escoamento da produção e o transporte de moradores da zona rural da capital.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a agilidade na manutenção é vital para a preservação do patrimônio público.

“Quando o pavimento começa a apresentar problemas, a resposta precisa ser rápida. A manutenção evita que o dano aumente e garante melhores condições de tráfego e segurança para a população”, afirmou.

Monitoramento e Prevenção

A operação integra um cronograma contínuo de manutenção da malha viária estadual. Segundo o órgão, a prioridade é dada aos locais com maior fluxo de veículos e aqueles mais castigados pelo rigoroso período chuvoso da Amazônia.

LEIA TAMBÉM: 

Acre conquista quase metade das vagas do Norte em programa de liderança feminina

Horas de terror: mulher é sequestrada, agredida e mantida presa pelo ex

“Prefeito não sabe ouvir críticas”, diz vereadora após reunião com pais atípicos

Além dos trabalhos em execução, equipes técnicas seguem em campo monitorando outros trechos que devem receber melhorias nos próximos dias. O objetivo é assegurar que as rodovias ofereçam trafegabilidade segura, reduzindo os custos de manutenção de veículos e o tempo de deslocamento entre os municípios.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.