Uma mulher identificada como Ana Sousa da Silva, de 56 anos, foi transferida no fim da tarde desta terça-feira (17) do Hospital Regional de Brasiléia para o Pronto-Socorro de Rio Branco, após apresentar sintomas suspeitos de Mpox.
De acordo com informações médicas, a paciente havia sido internada inicialmente no hospital de Brasiléia no último dia 15, onde recebeu os primeiros atendimentos. Diante da suspeita da doença, ela foi encaminhada para a capital acreana, onde passará por uma avaliação mais detalhada.
Ao dar entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco, a equipe de saúde solicitou exames específicos para investigar a possível infecção.
Apesar da suspeita, o estado de saúde de Ana é considerado estável. Ela permanece sob acompanhamento médico enquanto aguarda o resultado dos exames, que irão confirmar ou descartar o diagnóstico.
Caso a infecção seja confirmada, este poderá ser o segundo registro da doença na região de fronteira do Acre.