Paciente com suspeita de Mpox é transferida de Brasileia à capital e aguarda resultado de exames

Paciente com suspeita de Mpox é transferida de Brasiléia para Rio Branco; caso pode ser o segundo na fronteira
Uma mulher identificada como Ana Sousa da Silva, de 56 anos, foi transferida no fim da tarde desta terça-feira (17) do Hospital Regional de Brasiléia para o Pronto-Socorro de Rio Branco, após apresentar sintomas suspeitos de Mpox.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com informações médicas, a paciente havia sido internada inicialmente no hospital de Brasiléia no último dia 15, onde recebeu os primeiros atendimentos. Diante da suspeita da doença, ela foi encaminhada para a capital acreana, onde passará por uma avaliação mais detalhada.

Ao dar entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco, a equipe de saúde solicitou exames específicos para investigar a possível infecção.

Apesar da suspeita, o estado de saúde de Ana é considerado estável. Ela permanece sob acompanhamento médico enquanto aguarda o resultado dos exames, que irão confirmar ou descartar o diagnóstico.

Caso a infecção seja confirmada, este poderá ser o segundo registro da doença na região de fronteira do Acre.

