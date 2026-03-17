Pais de crianças atípicas comparecem à Câmara de Sena e cobram mediadores e inclusão nas escolas municipais

Pais e mães de crianças atípicas participaram da sessão desta terça-feira (17) na Câmara Municipal de Sena Madureira para cobrar providências urgentes em relação à educação inclusiva no município. O grupo pressionou os vereadores por apoio na contratação de mediadores escolares e na garantia de outros direitos para alunos com necessidades específicas, principalmente aqueles diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista.
Com cartazes, os familiares destacaram as dificuldades enfrentadas no dia a dia escolar. Segundo eles, a ausência ou insuficiência de mediadores tem comprometido diretamente o aprendizado e o desenvolvimento das crianças, que acabam não recebendo o acompanhamento adequado dentro da sala de aula. O principal pedido é a contratação imediata de profissionais capacitados para atuar como mediadores, função considerada essencial para auxiliar alunos com TEA no processo de inclusão e aprendizagem.
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Os manifestantes também fizeram questão de diferenciar o papel dos mediadores em relação aos cuidadores. De acordo com eles, enquanto o cuidador presta auxílio em necessidades básicas, o mediador atua diretamente no processo pedagógico, sendo fundamental para o desenvolvimento educacional das crianças.
Além da contratação de profissionais, o grupo reivindica formação continuada para professores, adaptação de materiais didáticos e maior atenção da gestão municipal às políticas públicas de inclusão.
Os pais cobram uma resposta concreta da Prefeitura e esperam que os vereadores atuem como intermediadores das demandas junto ao Executivo. Até o momento, não houve um posicionamento oficial sobre prazos ou medidas que serão adotadas.
A mobilização reforça um debate crescente em todo o país sobre a efetivação da educação inclusiva, que vai além do acesso à escola e envolve garantir condições reais de aprendizado e desenvolvimento para todos os alunos.