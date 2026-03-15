15/03/2026
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‘Pecadores’ vence fotografia no Oscar; brasileiro Adolpho Veloso é indicado mas não leva prêmio

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'Pecadores' vence Oscar de roteiro original e supera 'Blue Moon' e outros concorrentes
'Pecadoresl/ Foto: Reprodução

O filme Pecadores venceu a categoria de melhor fotografia na recente edição do Oscar, premiando o trabalho visual da produção em um dos aspectos técnicos mais valorizados da premiação.

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A estatueta foi concedida à diretora de fotografia Autumn Durald Arkapaw, que se tornou a primeira mulher a ganhar o prêmio nessa categoria, ultrapassando concorrentes que incluíam grandes títulos da temporada.

Sonhos de Trem/ Foto: Reprodução

Entre os indicados estava o cinematógrafo brasileiro Adolpho Veloso, nomeado por seu trabalho no filme Sonhos de Trem. A indicação de Veloso marcou mais um momento de visibilidade internacional para o profissional, que já vinha recebendo destaque em premiações e sendo reconhecido por sua abordagem estética diferenciada na cinematografia.

Apesar de não ter levado a estatueta, a presença de Veloso entre os finalistas da categoria ressaltou a importância de talentos brasileiros disputando categorias técnicas no Oscar, em meio a concorrentes de grande projeção global.

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A conquista de Pecadores na fotografia reflete a forma como a produção conseguiu equilibrar elementos narrativos e visuais, criando imagens que se destacaram para jurados e crítica especializada.

A cerimônia deste ano ficou marcada não apenas pela vitória técnica da produção, mas também pela presença histórica de profissionais de diferentes origens competindo lado a lado em categorias tradicionalmente dominadas por nomes estabelecidos no cinema internacional.

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