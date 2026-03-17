Peritas da Polícia Civil do Acre passam a integrar comitê nacional de perfis genéticos

Duas peritas oficiais criminais da Polícia Civil do Acre passam a integrar o Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, instância nacional responsável pela gestão estratégica dos bancos de DNA no Brasil. A designação foi oficializada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Portaria nº 34/2026.
As especialistas em genética forense Mônica Gabrielle Paêlo e Suênia Geysa Cardoso de Almeida representarão a Região Norte no colegiado. Mônica atuará como membro titular, enquanto Suênia exercerá a função de suplente, garantindo a participação regional nas decisões técnicas e estratégicas relacionadas ao uso de perfis genéticos em investigações criminais.
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A Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos é considerada uma ferramenta essencial para a elucidação de crimes complexos, além de auxiliar na identificação de pessoas desaparecidas e no fortalecimento da produção de provas científicas no sistema de justiça. O comitê gestor tem como atribuição coordenar a integração dos bancos de dados estaduais e federais, além de estabelecer diretrizes técnicas e éticas para utilização das informações genéticas.
A inclusão de representantes do Acre no colegiado amplia a presença da Região Norte em instâncias nacionais de decisão e reforça o papel da perícia criminal no avanço de métodos científicos aplicados à segurança pública. A atuação no comitê também contribui para a padronização de procedimentos e para o aprimoramento das investigações baseadas em evidências genéticas no país.