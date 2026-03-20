20/03/2026
ContilPop
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas
Amado Batista é processado em R$ 519 mil por dívida em fazenda de pecuária
Ex-BBB Alane Dias relata atropelamento por moto no Rio de Janeiro

Pirarucu é considerado ameaça ambiental fora de sua área natural pelo Ibama

Medida visa conter o desequilíbrio ecológico causado pelo "gigante das águas" em rios do Nordeste, Sudeste e Sul; abate passa a ser obrigatório.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O pirarucu (Arapaima gigas) é um predador de topo que pode desequilibrar ecossistemas onde não é nativo/ Foto: Sedam/Divulgação

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou, nesta quinta-feira (19), a Instrução Normativa nº 7/2026, que altera profundamente as regras de manejo do pirarucu (Arapaima gigas) no Brasil. A partir de agora, o peixe, símbolo da Amazônia, passa a ser oficialmente considerado uma espécie exótica invasora quando encontrado fora de sua área de ocorrência natural.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A medida atinge bacias hidrográficas nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e parte do Centro-Oeste. Nestes locais, onde o peixe foi introduzido de forma artificial, o Ibama reconhece a “nocividade ambiental” da espécie, que, por ser um predador de grande porte, ameaça a biodiversidade de peixes nativos.

Nova Instrução Normativa do Ibama flexibiliza a pesca do peixe amazônico em bacias do Sudeste, Sul e Nordeste/ Foto: Divulgação/Instituto Mamirauá

Pesca Liberada e Abate Obrigatório

A grande mudança estabelecida pela nova norma é a liberação total da captura. Pescadores profissionais e artesanais estão autorizados a pescar e abater o pirarucu sem limite de tamanho ou cota, durante todo o ano. Uma das regras mais rígidas, no entanto, é a proibição do “pesque e solte”: todo exemplar capturado nestas áreas deve ser obrigatoriamente abatido como forma de controle populacional.

Comercialização e Destinação Social

Para evitar que o controle populacional se torne apenas um descarte, o Ibama criou diretrizes para o aproveitamento da proteína:

  • Mercado Interno: O produto da pesca só pode ser comercializado dentro do estado onde o peixe foi capturado.

  • Doações: A norma incentiva que a carne seja destinada a programas públicos, como merenda escolar, hospitais e ações de combate à fome.

  • Pesca Esportiva: Estados e municípios podem apoiar o controle por meio da pesca esportiva, desde que o peixe não seja devolvido à água.

A introdução de espécies em ecossistemas onde não pertencem é uma das maiores causas de extinção de espécies nativas no mundo. Com essa instrução, o Ibama pretende realizar campanhas de educação ambiental e revisar a efetividade das medidas em até três anos. Na Amazônia, onde o pirarucu é nativo, as regras de manejo sustentável e proteção continuam valendo normalmente.

LEIA TAMBÉM: 

Operação Mute apreende celulares durante revista no presídio de Sena Madureira

Câmara de Sena fecha contrato de mais de meio milhão para combustíveis; veja detalhes

Com emenda de Socorro Neri, Ufac lança Olimpíada de Redação sobre Justiça Climática e Democracia

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.