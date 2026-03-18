18/03/2026
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Polícia intercepta veículo clonado que seguia para o estado do Acre

Alerta emitido pelo comando da PRF no Acre mobiliza equipes para impedir que veículo clonado cruzasse a fronteira estadual

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Polícia intercepta veículo clonado que seguia para o estado do Acre
Ação conjunta entre PRF e Polícia Militar intercepta caminhonete de luxo com placas clonadas/ Foto: PRF

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar resultou na recuperação de uma caminhonete de luxo na manhã desta terça-feira (17). O veículo, uma Toyota Hilux de cor preta, foi interceptado no KM 1.039 da BR-364, nas proximidades do Distrito de Extrema, enquanto seguia em direção ao Acre.

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A ocorrência teve início após o Centro de Comando e Controle da PRF no Acre emitir um alerta prioritário. A informação indicava que o veículo estava em fuga desde a localidade de Vista Alegre do Abunã. Diante do monitoramento, as equipes iniciaram o deslocamento para o bloqueio da rodovia, logrando êxito na abordagem logo em seguida.

Durante a fiscalização detalhada, os agentes federais realizaram uma identificação veicular minuciosa. Foi constatado que a caminhonete ostentava placas clonadas e apresentava sinais claros de adulteração em seus elementos identificadores originais.

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Após análise técnica, os policiais descobriram que o veículo havia sido furtado no dia 28 de fevereiro de 2026, no município de Lagoa Santa (MG). Os agentes chegaram a entrar em contato com o dono do veículo que possuía a placa original clonada, o qual confirmou que seu automóvel estava guardado em segurança na garagem.

O condutor recebeu voz de prisão no local. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde responderá, em tese, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A caminhonete permanece apreendida e será restituída ao proprietário legal após a conclusão dos trâmites periciais obrigatórios.

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