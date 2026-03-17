17/03/2026
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Policia Militar age rápido e recupera motocicleta roubada em 30 minutos no Segundo Distrito de Rio Branco

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Policia Militar age rápido e recupera motocicleta roubada em 30 minutos no Segundo Distrito de Rio Branco
Polícia recupera moto roubada no Ramal da Judia após buscas/ Foto: ContilNet

Uma ação rápida de policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta roubada na noite desta segunda-feira (16), no Ramal da Judia, em Rio Branco.

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De acordo com informações da polícia, a guarnição foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de roubo de uma motocicleta modelo Honda Fan 160, de cor preta, ocorrido em uma curva do ramal, nas proximidades de um curral.

Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, uma mulher, que relatou estar chegando do trabalho em sua residência quando avistou dois indivíduos encapuzados na curva do ramal. Segundo ela, os suspeitos se posicionaram em frente à casa e, de posse de uma arma de fogo do tipo pistola, de cor preta, apontaram a arma em sua direção e anunciaram o assalto.

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Durante a ação criminosa, os assaltantes roubaram a motocicleta da vítima e também um aparelho celular Samsung A55. Após o crime, a dupla fugiu sem capacete pela estrada, no sentido do Ramal do Açaí.

Diante das informações, os policiais iniciaram buscas na região na tentativa de localizar os criminosos e recuperar os bens roubados. Durante as diligências, a equipe decidiu averiguar um ramal localizado ao final do chamado Campo do Pelé, local já conhecido pela polícia por ser utilizado para esconder motocicletas provenientes de crimes.

No local, os militares encontraram rastros recentes de pneus de motocicleta e sinais de vegetação amassada, indicando que um veículo havia entrado na área de matagal. Após buscas, a equipe conseguiu localizar a motocicleta da vítima caída no chão, dentro do mato e coberta por capim.

Apesar da recuperação do veículo em menos de trinta minutos, nenhum suspeito nem o celular foram encontrados nas proximidades.

A motocicleta foi encaminhada e apresentada na Delegacia da 2ª Regional, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil.

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