Prefeitura de Rio Branco embarca na trend da Rocinha e divulga obra do elevado em vídeo

A Prefeitura de Rio Branco também entrou na trend que tem tomado conta das redes sociais nos últimos dias, na qual usuários fazem comparações bem-humoradas com a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Desta vez, a própria gestão municipal utilizou a tendência para divulgar a obra do elevado em construção na capital acreana.

O vídeo foi publicado no perfil oficial da prefeitura nas redes sociais e mostra imagens aéreas da estrutura do elevado em fase de obras. Na legenda, a gestão afirma: “Entrando na trend da Rocinha! A obra do elevado de Rio Branco está a todo vapor”.

A publicação faz referência a uma trend que viralizou recentemente após moradores e criadores de conteúdo gravarem vídeos comparando paisagens de seus bairros com a Rocinha, geralmente destacando áreas em pontos altos ou com grande presença de moradias e vegetação.

Trend ganhou força nas redes

A trend que faz referência à Rocinha passou a circular nas redes sociais por meio de vídeos curtos em que usuários apresentam paisagens de bairros de suas cidades acompanhadas da frase “não é Rocinha, mas é…”.

No Acre, publicações desse tipo começaram a aparecer com vídeos gravados em diferentes regiões de Rio Branco, como no bairro Papoco. Os conteúdos foram compartilhados por criadores de conteúdo e passaram a circular entre usuários nas plataformas digitais.

Vídeo da prefeitura gera comentários

Após a publicação feita pelo perfil oficial da Prefeitura de Rio Branco, internautas também passaram a comentar o conteúdo nas redes sociais.

Entre as mensagens, há usuários que mencionam o andamento da obra do elevado e o prazo de conclusão da estrutura. Outros comentários fazem referência à iniciativa da gestão municipal de utilizar a trend em uma publicação institucional.

A tendência, que começou entre criadores de conteúdo, passou a ser reproduzida também por perfis institucionais nas redes sociais.