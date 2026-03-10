Prefeitura de Rio Branco empossa novos servidores aprovados em concurso público; veja nomes

10/03/2026
ContilNet
Sede da Prefeitura de Rio Branco
Sede da Prefeitura de Rio Branco/Foto: ContilNet

Teve mais concursado efetivado! A prefeitura de Rio Branco deu posse a novos servidores aprovados no concurso público realizado em 2024 para reforçar o quadro permanente da administração municipal. A medida foi oficializada por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (10), confirmando a nomeação de profissionais da área de tecnologia da informação que passam a integrar o serviço público da capital acreana.

Os candidatos aprovados são para os cargos de analista de suporte, com especialização em rede de computadores e segurança da informação, além de analista de tecnologia da informação.

A posse ocorreu após a conclusão de todas as etapas previstas no edital, incluindo apresentação da documentação exigida e realização dos exames admissionais necessários para ingresso no serviço público.

O decreto também determina que a posse e o início das atividades ocorram no mesmo dia da assinatura do termo de posse, conforme previsto na legislação municipal que rege o quadro de servidores efetivos.

O concurso público foi realizado para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em diferentes áreas da administração municipal, com o objetivo de fortalecer o quadro técnico da prefeitura.

VEJA OS NOMES:

