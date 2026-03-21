Presidente diz que Cuba prepara plano de defesa contra Estados Unidos

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta sexta-feira (20) que o país está em fase de preparação para uma possível agressão dos Estados Unidos. A declaração ocorreu durante um evento em Havana, realizado com a presença de ativistas estrangeiros, onde o líder cubano analisou o atual cenário de tensões entre as duas nações.
Em seu discurso, Díaz-Canel citou nominalmente o presidente americano Donald Trump. Segundo o líder cubano, todas as formas de pressão econômica e diplomática já foram exercidas contra a ilha, restando agora, em sua avaliação, a tentativa de tomada de poder por vias externas. Diante disso, ele confirmou que Cuba adotou um plano de defesa baseado na doutrina da “guerra de todo o povo”, descrita como uma estratégia estritamente defensiva e de resistência popular.
Unidade Política e Crise Econômica
Díaz-Canel ressaltou que a direção política do país permanece unida, com decisões tomadas de forma coletiva e contando com a participação direta de Raúl Castro nas orientações estratégicas. O presidente enfatizou que o sistema político de Cuba é soberano e não está sujeito a nenhum tipo de negociação ou concessão aos Estados Unidos.
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As autoridades de Havana destacam que o endurecimento das medidas americanas, especialmente as restrições severas ao fornecimento de petróleo, tem agravado significativamente a crise econômica enfrentada pela ilha. O cenário de escassez e dificuldades financeiras é visto pelo governo cubano como parte de uma estratégia de sufocamento para desestabilizar a ordem interna do país.