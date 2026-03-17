18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Previsão do tempo indica calor, sol e pancadas de chuva nesta terça-feira no Acre

Chuvas podem ser intensas em pontos isolados, com baixa probabilidade de temporais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Previsão do tempo indica calor, sol e pancadas de chuva nesta terça-feira no Acre
Praça da Revolução Foto: Ramom Aquim

A previsão do tempo divulgada pelo meteorologista Davi Friale indica que esta terça-feira (17) será marcada por calor, sol entre nuvens e pancadas de chuva passageiras em todo o Acre. Em algumas áreas, as precipitações podem ser intensas e acompanhadas de raios.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Nas regiões leste e sul do estado, como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo permanece quente e ventilado, com chuvas pontuais e média probabilidade de ocorrência de pancadas mais fortes. Apesar disso, a chance de temporais é considerada baixa.

Previsão do tempo indica calor, sol e pancadas de chuva nesta terça-feira no Acre

Dia será quente e ventilado, com umidade elevada e pancadas passageiras em todo o estado / Foto: Reprodução

Já nas regiões do centro e oeste, incluindo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, as condições seguem semelhantes, com calor, variação de nuvens e chuvas rápidas ao longo do dia, podendo ocorrer com intensidade em pontos isolados.

A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 60% e 70% durante a tarde, enquanto a máxima pode atingir entre 90% e 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram fracos, com variações entre norte e noroeste pela manhã, mudando para nordeste ao longo da tarde.

LEIA TAMBÉM: 

Morre Judy Pace, atriz de “Glória e Derrota” e ícone do cinema Blaxploitation

Motorista perde controle, invade calçada e destrói parte da frente de carro após bater em obstáculos de concreto

Prefeito mostra avanços do viaduto Mamedio Bittar e confirma inauguração para o dia 20

As temperaturas seguem elevadas em todo o estado. Em cidades como Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem variar entre 22°C e 32°C. Já em regiões como Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, as máximas podem chegar a 33°C.

Nos municípios do Vale do Juruá, como Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, as temperaturas devem oscilar entre 23°C e 32°C.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.