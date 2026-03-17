Previsão do tempo indica calor, sol e pancadas de chuva nesta terça-feira no Acre

A previsão do tempo divulgada pelo meteorologista Davi Friale indica que esta terça-feira (17) será marcada por calor, sol entre nuvens e pancadas de chuva passageiras em todo o Acre. Em algumas áreas, as precipitações podem ser intensas e acompanhadas de raios.

Nas regiões leste e sul do estado, como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo permanece quente e ventilado, com chuvas pontuais e média probabilidade de ocorrência de pancadas mais fortes. Apesar disso, a chance de temporais é considerada baixa.

Já nas regiões do centro e oeste, incluindo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, as condições seguem semelhantes, com calor, variação de nuvens e chuvas rápidas ao longo do dia, podendo ocorrer com intensidade em pontos isolados.

A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 60% e 70% durante a tarde, enquanto a máxima pode atingir entre 90% e 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram fracos, com variações entre norte e noroeste pela manhã, mudando para nordeste ao longo da tarde.

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As temperaturas seguem elevadas em todo o estado. Em cidades como Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem variar entre 22°C e 32°C. Já em regiões como Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, as máximas podem chegar a 33°C.

Nos municípios do Vale do Juruá, como Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, as temperaturas devem oscilar entre 23°C e 32°C.