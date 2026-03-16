16/03/2026
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Rio Acre apresenta queda e marca 10,98 metros na medição desta segunda-feira

Última leitura registrava 11,38 metros às 21h de domingo, sem chuva nas últimas 24 horas

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Rio Acre apresenta queda e marca 10,98 metros na medição desta segunda-feira
Monitoramento diário mostra redução de nível do rio/ Foto: Defesa Civil

O nível do Rio Acre apresentou queda na manhã desta segunda-feira (16), de acordo com a medição realizada às 06h07. O monitoramento registrou 10,98 metros, inferior à marca de 11,38 metros registrada às 21h de domingo (15).

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Segundo os dados, nas últimas 24 horas não foram registradas precipitações na região, mantendo a chuva acumulada em 0,00 mm. A tendência de baixa do rio é acompanhada pelas autoridades locais para avaliar impactos em áreas ribeirinhas e manter alerta para a população.

Rio Acre apresenta queda e marca 10,98 metros na medição desta segunda-feira

Monitoramento diário mostra redução de nível do rio/ Foto: Defesa Civil

O monitoramento diário é fundamental para o planejamento de ações de prevenção, transporte e segurança, garantindo que moradores das regiões próximas às margens do Rio Acre tenham informações atualizadas sobre variações de nível e possíveis riscos.

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