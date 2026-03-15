Rio Acre marca 11,38 metros às 18h e mantém nível estável após queda ao longo dia

O nível do Rio Acre marcou 11,38 metros às 18h deste domingo (15), segundo dados do monitoramento hidrológico realizado na capital. A medição indica estabilidade em relação ao registro anterior, após queda gradual observada ao longo do dia.

Durante a madrugada e a manhã, o rio apresentou leve elevação. Às 5h17, a marca registrada foi de 11,43 metros, subindo para 11,44 metros às 9h, o maior nível do dia.

A partir do meio-dia, o comportamento do manancial passou a indicar redução. Às 12h, o nível baixou para 11,41 metros e continuou em queda na medição das 15h, quando atingiu 11,38 metros.

Já na leitura das 18h, o nível permaneceu estável em 11,38 metros, sem variação em relação ao registro anterior.

De acordo com os dados do monitoramento, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, com índice de 0,00 milímetro.

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Mesmo com as oscilações registradas ao longo do dia, o nível do Rio Acre permanece abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e também distante da cota de transbordo, estabelecida em 14 metros.