Rio Acre sobe 40 centímetros e atinge 9,20 metros nesta segunda

O Rio Acre apresentou uma elevação considerável em seu nível nas primeiras horas desta segunda-feira (23), em Rio Branco. De acordo com a medição oficial realizada às 6h, o manancial atingiu a marca de 9,20 metros, apresentando uma tendência de subida em comparação ao dia anterior.

No domingo (22), o rio registrava 8,80 metros, com um acumulado de chuvas de apenas 12,00mm. No entanto, o cenário mudou com a intensificação das precipitações na região. Nas últimas 24 horas, o volume de chuva acumulado saltou para 28,00mm, o que refletiu no aumento de 40 centímetros no nível das águas.

Cotas de Monitoramento

Apesar da subida registrada nesta manhã, o Rio Acre ainda permanece em uma margem de segurança em relação às cotas críticas definidas pela Defesa Civil:

Cota de Alerta: 13,50m

Cota de Transbordo: 14,00m

Atualmente, o nível de 9,20 metros está 4,30 metros abaixo da cota de alerta. No entanto, as autoridades meteorológicas reforçam que o estado está sob alerta laranja para chuvas intensas, o que pode manter o ritmo de elevação do rio nos próximos dias.

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Atenção da Defesa Civil

A Defesa Civil Municipal segue acompanhando o comportamento do rio e dos igarapés que cortam a capital. A orientação para a população que reside em áreas historicamente afetadas por enchentes é manter o estado de vigilância e acompanhar os boletins oficiais, especialmente diante da previsão de continuidade das chuvas em toda a bacia do Rio Acre.