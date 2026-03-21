Camisa 10 decide cedo: Marquinhos aproveita oportunidade aos 13 minutos e coloca o Santa Cruz em vantagem na busca pelo título

Santa Cruz abre o placar contra Rio Branco na final do Acreanão

A grande final do Campeonato Acreano 2026 começou com fortes emoções na tarde deste sábado (21), no Estádio Tonicão. O Santa Cruz, clube que busca consolidar seu espaço no cenário local, saiu na frente do Rio Branco logo no início da partida. O gol foi anotado pelo camisa 10, Marquinhos, aos 13 minutos do primeiro tempo, colocando a “Capivara” em vantagem na disputa pelo troféu.

O confronto coloca frente a frente duas realidades distintas do futebol acreano. De um lado, o Santa Cruz, um clube jovem com apenas quatro anos de fundação, que chegou à final após eliminar o Humaitá nas semifinais. Do outro, o Rio Branco Futebol Clube, o “Estrelão”, agremiação centenária fundada em 1919 e maior campeã da história da competição, com 49 títulos estaduais em sua galeria.

O jogo

O Santa Cruz iniciou a partida com uma postura agressiva, pressionando a saída de bola do Rio Branco. A estratégia surtiu efeito rapidamente quando Marquinhos encontrou espaço na defesa adversária para balançar as redes. O gol precoce obriga o Rio Branco a mudar sua postura tática para buscar o empate ainda na primeira etapa.

Além do título estadual, a partida define a hegemonia para a temporada, lembrando que ambos os clubes já garantiram vaga em competições nacionais como a Copa do Brasil e a Série D de 2027 ao chegarem à final. A expectativa de público no Tonicão é alta, com as duas torcidas acompanhando o desfecho deste duelo entre a tradição e a nova força do futebol do Acre.

