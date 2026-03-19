Secretário visita obra do elevado Mamédio Bittar e convida população para inauguração

O secretário Alysson Bestene realizou uma visita técnica ao elevado Mamédio Bittar, em Rio Branco, nesta quinta-feira, 19, e aproveitou a agenda para convidar a população a participar da inauguração da obra, marcada para esta sexta-feira, 20, às 18h.

Durante a visita, o gestor destacou que os trabalhos estão nos ajustes finais e classificou o elevado como uma intervenção importante para a mobilidade urbana da capital acreana. Segundo ele, a entrega representa mais um marco da atual gestão municipal.

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“Estamos nos ajustes finais para entregar mais uma grande obra para Rio Branco. Amanhã, às 18h, será a inauguração do elevado Mamédio Bittar. Você é nosso convidado para participar desse momento especial”, afirmou.

A visita ocorreu a pedido do prefeito Tião Bocalom, que deve participar da cerimônia de entrega. A expectativa é que a nova estrutura contribua para melhorar o fluxo de veículos em uma das áreas de maior movimentação da cidade.

A inauguração será aberta ao público e deve reunir autoridades, moradores e representantes da gestão municipal.