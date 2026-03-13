Seleção Brasileira: CBF lança camisa reserva para a Copa do Mundo

A caminhada rumo ao hexacampeonato ganhou um novo capítulo visual nesta sexta-feira (13/3). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou oficialmente a camisa reserva que a Seleção Brasileira utilizará na Copa do Mundo de 2026. Em evento realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o novo design surpreendeu ao manter a tradição do azul, mas com uma tonalidade mais escura e a inclusão de uma faixa preta central.
A grande novidade, no entanto, fica por conta do fornecedor: o escudo do Brasil agora divide espaço com o logotipo da Jordan, marca da Nike inspirada na lenda do basquete Michael Jordan, que traz um ar de modernidade e lifestyle ao uniforme de futebol mais icônico do planeta.
Estreia e Calendário de Preparação
O torcedor não precisará esperar muito para ver o novo uniforme em ação. A Seleção Brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, já tem data e local para estrear a peça em um dos maiores clássicos do futebol mundial.
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O Duelo: Brasil x França, dia 26 de março (quinta-feira), às 17h.
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O Palco: Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.
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Sequência de Amistosos: Após a França, o Brasil encara a Croácia (31/03) na Flórida, além de Egito e Panamá como testes finais antes do Mundial.
Raio-X da Nova Camisa e Estreia na Copa
Confira os principais detalhes do lançamento e o início da jornada no Mundial:
|Item
|Detalhes do Uniforme / Competição
|Cor Dominante
|Azul Escuro (Deep Blue)
|Destaque Visual
|Faixa preta central e logo Jordan
|Estreia Oficial
|26/03/2026 contra a França
|Estreia na Copa
|13/06/2026 contra Marrocos
|Grupo na Copa
|Grupo C (Marrocos, Escócia e Haiti)
|Sede da Estreia
|MetLife Stadium, Nova Jersey
A escolha da marca Jordan para o uniforme reserva da Seleção Brasileira sinaliza uma estratégia de marketing global para a Copa que será sediada na América do Norte. Com a estreia marcada contra Marrocos no dia 13 de junho, a Amarelinha (e agora a “Azulzinha”) foca nos ajustes finais para encerrar o jejum de títulos mundiais. O amistoso contra o Panamá será a última oportunidade de contato direto com a torcida brasileira antes do embarque definitivo para a busca pela sexta estrela.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet