13/03/2026
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Seleção Brasileira: CBF lança camisa reserva para a Copa do Mundo

Novo manto azul conta com detalhes em preto e o inédito selo da marca Jordan; uniforme será estreado em amistoso de luxo contra a França, em Boston

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Divulgação/ CBF

A caminhada rumo ao hexacampeonato ganhou um novo capítulo visual nesta sexta-feira (13/3). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou oficialmente a camisa reserva que a Seleção Brasileira utilizará na Copa do Mundo de 2026. Em evento realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o novo design surpreendeu ao manter a tradição do azul, mas com uma tonalidade mais escura e a inclusão de uma faixa preta central.

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A grande novidade, no entanto, fica por conta do fornecedor: o escudo do Brasil agora divide espaço com o logotipo da Jordan, marca da Nike inspirada na lenda do basquete Michael Jordan, que traz um ar de modernidade e lifestyle ao uniforme de futebol mais icônico do planeta.

Estreia e Calendário de Preparação

O torcedor não precisará esperar muito para ver o novo uniforme em ação. A Seleção Brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, já tem data e local para estrear a peça em um dos maiores clássicos do futebol mundial.

  • O Duelo: Brasil x França, dia 26 de março (quinta-feira), às 17h.

  • O Palco: Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.

  • Sequência de Amistosos: Após a França, o Brasil encara a Croácia (31/03) na Flórida, além de Egito e Panamá como testes finais antes do Mundial.

Raio-X da Nova Camisa e Estreia na Copa

Confira os principais detalhes do lançamento e o início da jornada no Mundial:

Item Detalhes do Uniforme / Competição
Cor Dominante Azul Escuro (Deep Blue)
Destaque Visual Faixa preta central e logo Jordan
Estreia Oficial 26/03/2026 contra a França
Estreia na Copa 13/06/2026 contra Marrocos
Grupo na Copa Grupo C (Marrocos, Escócia e Haiti)
Sede da Estreia MetLife Stadium, Nova Jersey

A escolha da marca Jordan para o uniforme reserva da Seleção Brasileira sinaliza uma estratégia de marketing global para a Copa que será sediada na América do Norte. Com a estreia marcada contra Marrocos no dia 13 de junho, a Amarelinha (e agora a “Azulzinha”) foca nos ajustes finais para encerrar o jejum de títulos mundiais. O amistoso contra o Panamá será a última oportunidade de contato direto com a torcida brasileira antes do embarque definitivo para a busca pela sexta estrela.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet

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