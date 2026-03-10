Sem dinheiro, passageiro paga corrida com creme hidratante e motorista ainda volta troco no Acre

Uma situação inusitada vivida por um motorista de aplicativo em Rio Branco ganhou repercussão nas redes sociais após ele relatar o episódio em um vídeo publicado em seu perfil. O criador de conteúdo digital José Victor, que também trabalha como motorista de aplicativo, contou que precisou negociar o pagamento de uma corrida depois que o passageiro afirmou não ter dinheiro para pagar o trajeto.

Segundo o relato, o cliente teria solicitado a corrida, mas colocou o endereço errado no aplicativo. Quando o motorista chegou ao destino, o passageiro explicou que estava sem dinheiro para pagar a corrida.

Diante da situação, o cliente ofereceu um creme hidratante como forma de pagamento. José Victor afirmou no vídeo que decidiu aceitar a proposta e transformar o episódio em uma negociação improvisada.

Para que nenhum dos dois ficasse no prejuízo, o motorista contou que ainda devolveu R$ 20 ao passageiro, encerrando a corrida de forma amistosa.

O relato foi compartilhado nas redes sociais do motorista, onde ele costuma publicar conteúdos sobre o dia a dia trabalhando com aplicativos em Rio Branco. O vídeo rapidamente chamou a atenção de seguidores e gerou comentários sobre a criatividade na negociação.

José Victor tem mais de 10 mil seguidores nas redes sociais e frequentemente compartilha histórias de corridas, além de mostrar metas e recordes de ganhos como motorista de aplicativo. Em seu perfil, ele afirma já ter alcançado R$ 722 em um único dia, R$ 2.801 em uma semana e R$ 9 mil em um mês trabalhando com corridas.