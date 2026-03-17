18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Sessão na Câmara de Sena é marcada por tensão entre vereador e pais de crianças atípicas

Declaração de vereador gera reação de pais e acirra debate sobre inclusão durante sessão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Sessão na Câmara de Sena é marcada por tensão entre vereador e pais de crianças atípicas
Famílias cobram mediadores e melhores condições nas escolas/ Foto: ContilNet

A sessão da Câmara Municipal de Sena Madureira, realizada na noite desta terça-feira (17), foi marcada por momentos de tensão envolvendo o vereador Pantico, um dos principais aliados do prefeito Gerlen Diniz, e pais de crianças atípicas que acompanhavam os trabalhos no plenário.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O clima ficou mais acirrado após o parlamentar usar a tribuna para comentar as reivindicações das famílias, que cobram melhorias no atendimento educacional e apoio especializado para seus filhos. Durante o discurso, Pantico afirmou que o movimento teria “politicagem”, sugerindo que outros vereadores estariam se aproveitando da mobilização. A fala foi mal recebida pelos pais presentes, que reagiram imediatamente, alegando falta de sensibilidade e respeito com a causa. O descontentamento deu início a uma discórdia dentro do plenário, elevando a tensão na sessão.

Diante da situação, o vice-presidente da Casa, Tom Cabeleireiro, interveio para conter os ânimos e restabelecer a ordem, permitindo a continuidade dos trabalhos legislativos.

Reivindicações seguem em pauta

O episódio evidencia um cenário mais amplo de insatisfação das famílias de crianças atípicas no município. Entre as principais demandas estão a presença de mediadores nas escolas, melhores condições de inclusão e maior atenção do poder público às necessidades específicas dos alunos.

Para os pais, o movimento não tem caráter político, mas sim social e urgente. Eles afirmam que a luta é por direitos básicos e por um atendimento digno às crianças, muitas delas diagnosticadas com transtornos do neurodesenvolvimento.

Debate sobre inclusão ganha força

A discussão levanta um tema recorrente em diversos municípios brasileiros: a dificuldade na implementação de políticas públicas voltadas à educação inclusiva. Especialistas apontam que a falta de profissionais capacitados e de estrutura adequada ainda é um desafio significativo, principalmente em cidades do interior.

LEIA TAMBÉM: 

Especialista alerta que doença renal será a 5ª maior causa de morte até 2050

Foragido por estupro de vulnerável é preso após denúncia de som alto no interior do Acre

Temporal com ventos fortes causa danos em várias residências em ramal no interior do Acre

Apesar do clima tenso registrado na sessão, a expectativa das famílias é que o debate avance de forma respeitosa e resulte em medidas concretas por parte do poder público municipal.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.