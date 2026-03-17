A sessão da Câmara Municipal de Sena Madureira, realizada na noite desta terça-feira (17), foi marcada por momentos de tensão envolvendo o vereador Pantico, um dos principais aliados do prefeito Gerlen Diniz, e pais de crianças atípicas que acompanhavam os trabalhos no plenário.

O clima ficou mais acirrado após o parlamentar usar a tribuna para comentar as reivindicações das famílias, que cobram melhorias no atendimento educacional e apoio especializado para seus filhos. Durante o discurso, Pantico afirmou que o movimento teria “politicagem”, sugerindo que outros vereadores estariam se aproveitando da mobilização. A fala foi mal recebida pelos pais presentes, que reagiram imediatamente, alegando falta de sensibilidade e respeito com a causa. O descontentamento deu início a uma discórdia dentro do plenário, elevando a tensão na sessão.

Diante da situação, o vice-presidente da Casa, Tom Cabeleireiro, interveio para conter os ânimos e restabelecer a ordem, permitindo a continuidade dos trabalhos legislativos.

Reivindicações seguem em pauta

O episódio evidencia um cenário mais amplo de insatisfação das famílias de crianças atípicas no município. Entre as principais demandas estão a presença de mediadores nas escolas, melhores condições de inclusão e maior atenção do poder público às necessidades específicas dos alunos.

Para os pais, o movimento não tem caráter político, mas sim social e urgente. Eles afirmam que a luta é por direitos básicos e por um atendimento digno às crianças, muitas delas diagnosticadas com transtornos do neurodesenvolvimento.

Debate sobre inclusão ganha força

A discussão levanta um tema recorrente em diversos municípios brasileiros: a dificuldade na implementação de políticas públicas voltadas à educação inclusiva. Especialistas apontam que a falta de profissionais capacitados e de estrutura adequada ainda é um desafio significativo, principalmente em cidades do interior.

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Apesar do clima tenso registrado na sessão, a expectativa das famílias é que o debate avance de forma respeitosa e resulte em medidas concretas por parte do poder público municipal.