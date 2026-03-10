Sozinho, idoso de 89 anos passa três dias sem conseguir se levantar e ativista denuncia situação

Um idoso de 89 anos, identificado apenas como Maurício, estaria há cerca de três dias sem conseguir se levantar ou cuidar das próprias necessidades em uma kitnet no bairro Sobral, em Rio Branco. A situação foi denunciada, nesta terça-feira (10), nas redes sociais, pelo ativista social Francisco Panthio, que afirma que o homem vive sozinho e depende da ajuda de vizinhos para comer, beber água e se locomover.

Segundo o ativista, moradores da região acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas foram informados de que a equipe estaria atendendo outras ocorrências e que o atendimento seria realizado quando possível.

Panthio relatou que o idoso não tem familiares na cidade e que a situação tem mobilizado vizinhos do quarteirão, que tentam ajudar como podem.

“Seu Maurício está há três dias assim, não aguenta se levantar. Até as necessidades ele está fazendo sem conseguir sair do lugar. Os vizinhos colocaram ele numa cadeira para tentar ajudar”, afirmou.

De acordo com o ativista, o idoso mora sozinho em uma kitnet na região da Sobral e não possui parentes próximos no Acre. Por isso, a assistência diária tem sido feita por moradores da área.

Ainda segundo Panthio, o quadro do idoso preocupa os vizinhos, já que ele não consegue se alimentar ou beber água sem ajuda. O ativista também questiona a demora no atendimento e ressalta que pessoas idosas têm direito à prioridade no acesso a serviços de saúde. “Ele tem 89 anos e está nessa situação. Não consegue nem se levantar, nem comer sozinho. É um caso que precisa de atendimento urgente”, disse.