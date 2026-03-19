Stênio Garcia trava disputa judicial com filhas por imóvel e renda de aluguel

O ator Stênio Garcia, de 94 anos, está no centro de uma disputa judicial envolvendo as próprias filhas, em um processo que inclui doação de imóveis, pagamento de mesada e divergências sobre renda familiar.

A ação gira em torno de um apartamento localizado em Ipanema, no Rio de Janeiro, avaliado em cerca de R$ 2 milhões. O imóvel foi transferido para as filhas ainda na infância, mas o ator afirma ter direito ao usufruto vitalício, ou seja, poderia utilizar o bem ou receber valores provenientes de aluguel.

Segundo o processo, Stênio alega enfrentar dificuldades financeiras após deixar a televisão, vivendo atualmente com aposentadoria de cerca de R$ 8 mil. Parte significativa desse valor é comprometida com despesas médicas, incluindo plano de saúde.

A defesa do ator sustenta que os recursos gerados pelo imóvel não estariam sendo repassados, o que teria motivado o pedido judicial para retomar o controle do bem e garantir uma fonte de renda. Além disso, ele também solicita indenização pelo período em que não teria usufruído do apartamento.

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O caso ganhou novos contornos após declarações da atual esposa do artista, que afirmou que, ao longo dos anos, Stênio teria ajudado financeiramente as filhas, incluindo doações de imóveis e até pagamento de mesadas que chegavam a R$ 15 mil.

Apesar da repercussão recente, pessoas próximas ao ator indicam que o conflito tem origem antiga e envolve também disputas familiares que remontam a décadas. A ação segue em tramitação na Justiça e ainda não há decisão definitiva sobre o caso.

O Globo