Susto! Após capotamendo em rodovia no Acre, taxista agradece livramento: “Graças a Deus estamos vivos”

O taxista Arnaldo, que atua no transporte de passageiros entre os municípios de Sena Madureira e Rio Branco, sobreviveu a um acidente ocorrido na última sexta-feira (13) na BR-364, nas proximidades do município de Bujari.

De acordo com informações apuradas, Arnaldo seguia viagem com destino a Sena Madureira quando teria sido surpreendido por outro taxista que atua na região do Bujari. A suspeita é de que o condutor do outro veículo tenha invadido a pista contrária, provocando a colisão.

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Com a força do impacto, o carro conduzido por Arnaldo capotou e acabou descendo uma ribanceira às margens da rodovia. Apesar da gravidade do acidente, o motorista relatou que a situação poderia ter sido ainda mais grave.

“Foi uma batida violenta, mas graças a Deus estamos vivos. Ninguém ficou ferido com gravidade. O taxista do Bujari teve apenas alguns cortes causados pelos vidros”, contou.

Mesmo com o susto, os prejuízos registrados foram apenas de ordem material, já que os veículos ficaram bastante danificados após a colisão.