19/03/2026
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Thor diz que precisa ajustar situação com o PSB para ‘efetivar’ pré-candidatura

Thor disse que sua pré-candidatura já é um fato, mas que ainda precisa ajustar algumas questões

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Thor afirmou que tudo deve ser definido nas próximas semanas.
Thor afirmou que tudo deve ser definido nas próximas semanas | Foto: ContilNet

O médico Thor Dantas (PSB) reafirmou sua pré-candidatura ao governo nesta quinta-feira (19), durante evento que lançou o presidente da Apex, Jorge Viana, ao Senado, pelo mesmo grupo.

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Thor disse que sua pré-candidatura já é um fato, mas que ainda precisa ajustar algumas questões junto ao seu partido, o PSB, que ainda não está na federação com o PT, PCdoB e PV.

“A pré-candidatura já é um fato há algum tempo. Já faz algum tempo que sou pré-candidato. A efetivação dessa pré-candidatura como candidatura está em construção. E esse é o espaço onde ela está sendo construída aqui, junto com os partidos das duas federações, junto com o meu partido, o PSB. A gente espera estar resolvendo isso, equacionando os últimos detalhes que faltam nessas conversas. Acho que esse é um período em que todos estão encaminhando para as definições, em todos os lados. Esse é o momento apropriado para isso”, disse o médico.

Thor afirmou que tudo deve ser definido nas próximas semanas.

“As próximas duas semanas são os momentos dos fechamentos, todas as discussões políticas. E a nossa, nesse sentido, está no momento certo. A gente tem mais duas semanas para fechar tudo isso; esperamos, nesta semana, bater todos os pregos que faltam e aparar as pontas soltas”, acrescentou.

O político foi questionado sobre o que falta para efetivar sua pré-candidatura e destacou que está dialogando para que seu partido ingresse na federação.

“Eu acho que é fechar com o PSB as condições para que a gente componha essa aliança, estando o PSB nesse lugar de liderar a candidatura majoritária ao governo, junto com o Jorge na candidatura ao Senado, e junto com o presidente Lula na candidatura à Presidência. Acho que é esse o fecho que a gente está fazendo na construção com o PSB, que é um partido que não está nessa federação, mas que está muito próximo”, finalizou.

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