TJAC convoca candidatos aprovados em concurso público para entrega de documentos

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou a convocação de mais três candidatos do concurso, sendo um analista e dois técnicos, todos para atuar em Rio Branco.

A publicação foi feita no Diário da Justiça e divulgou que a documentação deve ser entregue no dia 23 de março, das 8h às 14h, na Divisão de Gestão de Servidores, localizada na Rua Desembargador Jorge Araken, bairro Via Verde, na capital acreana.

LEIA TAMBÉM: TJAC convoca aprovados em processo seletivo de estágio de Direito, Administração e outras áreas

De acordo com o cronograma, a inspeção médica e entrega dos laudos e exames médicos previstos no Anexo IV do Edital estão previstos para 24 de março de 2026, das 13h às 14h. Já a publicação do resultado da análise da documentação e da inspeção médica deve ser divulgado dia 26 de março de 2026.

A posse dos aprovados está prevista para o dia 6 de abril deste ano. De acordo com dados da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) do TJAC, ainda existem candidatos aprovados dentro das vagas para diversas comarcas, o que implicará em nomeações no decorrer da validade do certame.

Confira a publicação:

Convocação aprovados concurso TJAC