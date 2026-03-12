12/03/2026
ContilPop
Bailarina brasileira conquista papel principal no balé de Londres
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo

TJAC convoca candidatos aprovados em concurso público para entrega de documentos

A publicação foi feita no Diário da Justiça e divulgou que a documentação deve ser entregue no dia 23 de março

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Sede do TJAC
Sede do TJAC/Foto: TJAC

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou a convocação de mais três candidatos do concurso, sendo um analista e dois técnicos, todos para atuar em Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A publicação foi feita no Diário da Justiça e divulgou que a documentação deve ser entregue no dia 23 de março, das 8h às 14h, na Divisão de Gestão de Servidores, localizada na Rua Desembargador Jorge Araken, bairro Via Verde, na capital acreana.

LEIA TAMBÉM: TJAC convoca aprovados em processo seletivo de estágio de Direito, Administração e outras áreas

De acordo com o cronograma, a inspeção médica e entrega dos laudos e exames médicos previstos no Anexo IV do Edital estão previstos para 24 de março de 2026, das 13h às 14h. Já a publicação do resultado da análise da documentação e da inspeção médica deve ser divulgado dia 26 de março de 2026.

A posse dos aprovados está prevista para o dia 6 de abril deste ano. De acordo com dados da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) do TJAC, ainda existem candidatos aprovados dentro das vagas para diversas comarcas, o que implicará em nomeações no decorrer da validade do certame.

Confira a publicação:

Convocação aprovados concurso TJAC

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.