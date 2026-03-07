08/03/2026
Trump diz que Cuba vive “últimos momentos de vida” sob regime atual

Declaração foi feita em evento nos EUA

Trump diz que Cuba vive “últimos momentos de vida”
Trump diz que Cuba vive “últimos momentos de vida”/Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos e atual pré-candidato à Presidência, Donald Trump, afirmou neste sábado (7) que Cuba estaria vivendo seus “últimos momentos de vida” sob o atual regime político. A declaração foi feita durante um discurso em um encontro com aliados latino-americanos realizado em Doral, no estado da Flórida.

Durante o evento, Trump disse que uma “grande mudança” deve ocorrer em breve em Havana. Segundo ele, o país caribenho enfrenta uma grave crise econômica e energética, cenário que, na avaliação do ex-presidente, pode levar a transformações políticas.

Ainda no discurso, Trump afirmou que autoridades cubanas estariam negociando um possível acordo com representantes dos Estados Unidos. Ele mencionou também o secretário de Estado Marco Rubio ao comentar possíveis diálogos diplomáticos.

O ex-presidente também defendeu a criação de uma nova coalizão militar entre países da região e pediu maior cooperação internacional para combater cartéis ligados ao narcotráfico.

Cuba vive atualmente uma das piores crises econômicas das últimas décadas, marcada por escassez de alimentos, combustíveis e energia elétrica, além de protestos registrados em diferentes momentos nos últimos anos. Analistas apontam que as dificuldades econômicas têm aumentado a pressão sobre o governo da ilha caribenha.

