Trump diz que Cuba vive “últimos momentos de vida” sob regime atual

O presidente dos Estados Unidos e atual pré-candidato à Presidência, Donald Trump, afirmou neste sábado (7) que Cuba estaria vivendo seus “últimos momentos de vida” sob o atual regime político. A declaração foi feita durante um discurso em um encontro com aliados latino-americanos realizado em Doral, no estado da Flórida.

Durante o evento, Trump disse que uma “grande mudança” deve ocorrer em breve em Havana. Segundo ele, o país caribenho enfrenta uma grave crise econômica e energética, cenário que, na avaliação do ex-presidente, pode levar a transformações políticas.

Ainda no discurso, Trump afirmou que autoridades cubanas estariam negociando um possível acordo com representantes dos Estados Unidos. Ele mencionou também o secretário de Estado Marco Rubio ao comentar possíveis diálogos diplomáticos.

O ex-presidente também defendeu a criação de uma nova coalizão militar entre países da região e pediu maior cooperação internacional para combater cartéis ligados ao narcotráfico.

Cuba vive atualmente uma das piores crises econômicas das últimas décadas, marcada por escassez de alimentos, combustíveis e energia elétrica, além de protestos registrados em diferentes momentos nos últimos anos. Analistas apontam que as dificuldades econômicas têm aumentado a pressão sobre o governo da ilha caribenha.

