Ufac abre seleção para cadastro de reserva de professores supervisores do Pibid

Professores da rede pública que desejam contribuir com a formação de futuros docentes já podem se preparar para uma nova oportunidade. A Universidade Federal do Acre (Ufac) lançou um edital para formação de cadastro de reserva de professores supervisores do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) (leia o edital na íntegra abaixo)

A iniciativa conecta universitários de licenciatura ao cotidiano das escolas públicas e oferece bolsa mensal de R$ 1,1 mil aos docentes participantes.

O edital foi publicado pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Acre (Prograd) e integra as ações do programa coordenado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), voltado ao fortalecimento da formação inicial de professores e à melhoria da educação básica.

Para participar da seleção, os interessados precisam ter licenciatura na área correspondente ao núcleo de atuação, além de experiência mínima de dois anos no magistério da educação básica. Também é necessário estar em exercício em uma escola pública que seja parceira do programa e ter disponibilidade de pelo menos 30 horas mensais para as atividades do Pibid.

Entre as funções dos supervisores está o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos bolsistas nas escolas, a orientação na elaboração de relatórios e materiais didáticos e a participação em reuniões e atividades de avaliação do projeto. Cada supervisor poderá acompanhar entre seis e nove estudantes de licenciatura, que desenvolvem práticas pedagógicas supervisionadas.

O programa também busca fortalecer a relação entre universidade e escola pública, permitindo que futuros professores tenham contato direto com a rotina da educação básica e com desafios reais do ensino. Ao mesmo tempo, docentes das escolas passam a colaborar na formação dos licenciandos como coformadores.

De acordo com o edital, a bolsa terá duração vinculada ao período de execução do projeto institucional da Ufac.

