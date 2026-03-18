18/03/2026
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URGENTE: Governo publica exoneração de Fernanda Hassem em edição extra do DOE

Fernanda ocupava cargo na Secretaria de Governo (Segov)

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Governo publica exoneração de Fernanda Hassem
Governo publica exoneração de Fernanda Hassem/Foto: Reprodução

O Governo do Estado publicou em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), na noite desta quarta-feira (18), a exoneração da ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem.

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Fernanda ocupava cargo na Secretaria de Governo (Segov) e representava o executivo acreano no Alto Acre. Nesta quarta, ela entregou seu pedido de exoneração porque decidiu apoiar o senador Alan Rick na disputa ao Governo em 2026.

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A exoneração de Fernanda foi assinada pelo governador Gladson Cameli.

Também foi exonerado do governo o filho de Fernanda, Carlos Fernando Hassem César, que tinha uma CAS-5.

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