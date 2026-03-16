Vereador lança série “Raio-X da Cidade” para expor situação das ruas em Sena Madureira

Com o objetivo de mostrar de perto a realidade enfrentada pelos moradores, o vereador de Sena Madureira, Denis Araújo (PP), lançou nesta segunda-feira (16) uma nova série nas redes sociais intitulada “Raio-X da Cidade”. A proposta é percorrer diferentes bairros do município, registrando as condições das ruas e apontando problemas que afetam o dia a dia da população.
Nos vídeos publicados, o parlamentar visita locais onde moradores relatam dificuldades como buracos nas vias, falta de manutenção, problemas de drenagem e outras situações que impactam o tráfego e a qualidade de vida nas comunidades. A iniciativa busca dar visibilidade a essas demandas e cobrar providências dos setores responsáveis.
Segundo o vereador, a ideia é aproximar ainda mais o mandato da população, ouvindo as reclamações diretamente nas ruas e mostrando, de forma transparente, a realidade enfrentada pelos moradores. “A intenção é apresentar um verdadeiro raio-x da cidade, mostrando os problemas e buscando soluções”, destacou.
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A série rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e tem sido bem recebida pelos internautas. Muitos moradores comentaram nas publicações sugerindo novos locais para serem visitados e relatando situações semelhantes em outros bairros.
A expectativa é que novos episódios do Raio-X da Cidade sejam divulgados nos próximos dias, ampliando o debate sobre infraestrutura urbana e incentivando a participação da comunidade na identificação das principais necessidades do município.