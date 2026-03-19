Vice-governadora recebe comando da Marinha para alinhar ações na Amazônia

A vice-governadora Mailza Assis recebeu, na tarde desta quarta-feira (18), o comandante do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil, Almirante André Luiz de Andrade Félix. A reunião teve como pauta central o fortalecimento das operações militares e de assistência social na Amazônia Ocidental, com foco especial nas calhas dos rios que cortam o território acreano.

Durante o encontro, foram destacados os resultados das emendas parlamentares destinadas por Mailza durante seu mandato no Senado Federal. Ao todo, a gestora direcionou mais de R$ 1,2 milhão para a Marinha do Brasil, recursos que viabilizaram a manutenção de embarcações da Agência Fluvial de Cruzeiro do Sul e a aquisição de viaturas e motores de popa.

Um dos pontos altos da conversa foi o impacto social do Navio de Assistência Hospitalar Dr. Montenegro. Com o aporte de R$ 300 mil encaminhados via Ministério da Saúde por indicação de Mailza, a embarcação conseguiu ampliar os atendimentos médicos e odontológicos às comunidades ribeirinhas de municípios como Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, localizados às margens do Rio Juruá.

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“O trabalho conjunto com a Marinha é fundamental para garantir a presença do Estado onde o acesso é mais difícil. Esses investimentos garantem que o ribeirinho tenha acesso à saúde e que nossas águas sejam fiscalizadas com eficiência”, pontuou a vice-governadora.

Além da saúde, a reunião abordou o planejamento para situações de emergência e desastres naturais. O Almirante Félix, responsável pelas operações nos estados do Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima, reforçou o compromisso da instituição com a orientação e conscientização da população, além da prontidão para atuar em crises climáticas que afetam a região amazônica.