17/03/2026
ContilPop
Novo amor? Rumores apontam affair de Ivete Sangalo com empresário; saiba quem é
“Calafate do Jamal” crianças viralizam nas redes sociais: “Para onde olho é esse passinho”
Em meio à repercussão do caso Hytalo Santos, influenciadora Kamylinha revela gravidez
O Oscar e as eleições – artigo de Gilson Pescador
Maria Fernanda Cândido é 1ª brasileira a usar alta joalheria Tiffany no Oscar 2026
Ary Fontoura critica atitude de Milena com Jonas no BBB 26
Milena do BBB 26 vira alvo de pedidos de expulsão após polêmicas com Jonas
Antes e depois de Fernanda Lima: apresentadora abandona loiro e adota visual morena chic
Duda Itaparica desabafa sobre ataques após expor mensagens de Alberto Cowboy
Eliana estreia programa ‘Em Família’ na TV Globo e celebra representatividade feminina

Vídeo de pai cantando para filhos emociona e viraliza nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Um vídeo que mostra um pai tocando violão e cantando para os filhos tem emocionado internautas e ganhado grande repercussão nas redes sociais. A cena, marcada pela simplicidade e pelo afeto, chamou atenção pela conexão entre os membros da família. Nas imagens, o homem interpreta a música “A Beleza da Rosa”, do cantor José Ribeiro, enquanto os filhos acompanham atentos e admirados. Ao fundo, a esposa também observa o momento, reforçando o clima de união familiar. A gravação destaca não apenas o talento musical do pai, mas principalmente o ambiente de carinho e proximidade entre os familiares, algo que foi amplamente elogiado por usuários nas redes sociais. Comentários ressaltam a importância de momentos simples como esse, que fortalecem os laços familiares e criam memórias afetivas. O vídeo rapidamente acumulou visualizações e compartilhamentos, sendo apontado como um exemplo de afeto em meio à rotina.
Vídeo de pai cantando para filhos emociona e viraliza nas redes sociais/ Foto: Instagram

Um vídeo que mostra um pai tocando violão e cantando para os filhos tem emocionado internautas e ganhado grande repercussão nas redes sociais. A cena, marcada pela simplicidade e pelo afeto, chamou atenção pela conexão entre os membros da família.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Nas imagens, o homem interpreta a música “A Beleza da Rosa”, do cantor José Ribeiro, enquanto os filhos acompanham atentos e admirados. Ao fundo, a esposa também observa o momento, reforçando o clima de união familiar.

Vídeo de pai cantando para filhos emociona e viraliza nas redes sociais

Vídeo de pai cantando para filhos emociona e viraliza nas redes sociais/ Foto: Instagram

A gravação destaca não apenas o talento musical do pai, mas principalmente o ambiente de carinho e proximidade entre os familiares, algo que foi amplamente elogiado por usuários nas redes sociais.

Vídeo de pai cantando para filhos emociona e viraliza nas redes sociais

Vídeo de pai cantando para filhos emociona e viraliza nas redes sociais/ Foto: Instagram

Comentários ressaltam a importância de momentos simples como esse, que fortalecem os laços familiares e criam memórias afetivas. O vídeo rapidamente acumulou visualizações e compartilhamentos, sendo apontado como um exemplo de afeto em meio à rotina.

LEIA TAMBÉM: 

Morre aos 99 anos, o empresário Milton Lucena, que trouxe a Coca Cola para o Acre

Netanyahu ironiza boatos de morte nas redes e aparece em vídeo tomando café

Diogo Nogueira relata prejuízo após rumores de traição durante término com Paolla Oliveira

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.