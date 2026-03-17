Vídeo de pai cantando para filhos emociona e viraliza nas redes sociais

Um vídeo que mostra um pai tocando violão e cantando para os filhos tem emocionado internautas e ganhado grande repercussão nas redes sociais. A cena, marcada pela simplicidade e pelo afeto, chamou atenção pela conexão entre os membros da família.

Nas imagens, o homem interpreta a música “A Beleza da Rosa”, do cantor José Ribeiro, enquanto os filhos acompanham atentos e admirados. Ao fundo, a esposa também observa o momento, reforçando o clima de união familiar.

A gravação destaca não apenas o talento musical do pai, mas principalmente o ambiente de carinho e proximidade entre os familiares, algo que foi amplamente elogiado por usuários nas redes sociais.

Comentários ressaltam a importância de momentos simples como esse, que fortalecem os laços familiares e criam memórias afetivas. O vídeo rapidamente acumulou visualizações e compartilhamentos, sendo apontado como um exemplo de afeto em meio à rotina.

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