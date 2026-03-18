WhatsApp lança recurso para pais controlarem mensagens de filhos

O WhatsApp anunciou um novo recurso que permitirá a pais e responsáveis monitorar mensagens e definir limites na conta de menores de 13 anos. A funcionalidade começou a ser testada nesta semana com um grupo restrito de usuários.

Para ativar o controle, será necessário vincular o celular do responsável ao da criança, com ambos os aparelhos próximos no momento da configuração. A partir disso, os adultos poderão gerenciar diversas permissões dentro do aplicativo.

Entre as opções disponíveis, será possível definir em quais grupos o menor pode participar. O sistema também mostra quem são os integrantes e administradores das conversas, auxiliando na tomada de decisão dos responsáveis.

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Outra função permite revisar solicitações de mensagens enviadas por desconhecidos. Esses contatos ficam em uma área separada e passam primeiro pela análise dos pais antes de chegar à criança.

O aplicativo também envia notificações sempre que o menor adicionar, bloquear ou denunciar alguém. Em casos de mensagens indesejadas vindas de contatos já salvos, a conta supervisionada poderá denunciar ou bloquear o usuário normalmente.

Segundo o WhatsApp, a iniciativa busca reforçar a segurança digital de crianças e adolescentes, ampliando o controle parental e reduzindo riscos no ambiente virtual.

G1